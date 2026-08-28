Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu

Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te yaklaşık 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorunu giderildi. 195 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemeyle 497 vatandaş tapularına kavuştu, Alan Mahallesi'ne doğalgaz ulaştı.

Siirt'te Alan Mahallesi ile Yenimahalle'nin bir bölümünde yaklaşık 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorunu nihayete ererken 497 vatandaş tapularına kavuştu. Çalışmalar kapsamında Alan Mahallesi'ne de doğalgaz ulaştı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Alan Mahallesi ile Yenimahalle'nin bir bölümünde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 195 bin metrekarelik alanda arazi ve arsa düzenlemesi gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, 177 kadastro parselinin yeniden düzenlendiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 437 malikin mülkiyet durumunun incelendiğini ifade eden Kızılkaya, birden fazla parselde hissesi bulunan 301 vatandaşın dağınık durumdaki mülkiyet yapısının yeniden planlandığını kaydetti.

497 vatandaş tapularına kavuştu

2025 yılında gerçekleştirilen Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşların taleplerinin dinlendiğini belirten Kızılkaya, 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorununun bu görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi. İlgili kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran Kızılkaya, "Bugün geldiğimiz noktada 497 vatandaşımızı tapularına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Tapu teslim töreni 18 Mart İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Hekim Gider, il protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Alan Mahallesi doğalgaza kavuştu

Yapılan düzenlemelerin yalnızca mülkiyet sorununu çözmekle sınırlı kalmadığını belirten Kızılkaya, imar yollarının düzenlendiğini ve kamu kullanım alanlarının güçlendirildiğini söyledi. Başta doğalgaz olmak üzere altyapı yatırımlarının önünü açacak şehircilik altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Kızılkaya, çalışmaların ardından Alan Mahallesi'nin doğalgaza kavuşturulduğunu belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlarla birlikte takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara tapuları teslim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Siirt, Yaşam, Emlak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 00:21:01. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement