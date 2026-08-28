Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu

Siirt'te Alan Mahallesi ile Yenimahalle'nin bir bölümünde yaklaşık 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorunu nihayete ererken 497 vatandaş tapularına kavuştu. Çalışmalar kapsamında Alan Mahallesi'ne de doğalgaz ulaştı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Alan Mahallesi ile Yenimahalle'nin bir bölümünde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 195 bin metrekarelik alanda arazi ve arsa düzenlemesi gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, 177 kadastro parselinin yeniden düzenlendiğini söyledi. Çalışmalar kapsamında 437 malikin mülkiyet durumunun incelendiğini ifade eden Kızılkaya, birden fazla parselde hissesi bulunan 301 vatandaşın dağınık durumdaki mülkiyet yapısının yeniden planlandığını kaydetti.

497 vatandaş tapularına kavuştu

2025 yılında gerçekleştirilen Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşların taleplerinin dinlendiğini belirten Kızılkaya, 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorununun bu görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi. İlgili kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran Kızılkaya, "Bugün geldiğimiz noktada 497 vatandaşımızı tapularına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Tapu teslim töreni 18 Mart İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Hekim Gider, il protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Alan Mahallesi doğalgaza kavuştu

Yapılan düzenlemelerin yalnızca mülkiyet sorununu çözmekle sınırlı kalmadığını belirten Kızılkaya, imar yollarının düzenlendiğini ve kamu kullanım alanlarının güçlendirildiğini söyledi. Başta doğalgaz olmak üzere altyapı yatırımlarının önünü açacak şehircilik altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Kızılkaya, çalışmaların ardından Alan Mahallesi'nin doğalgaza kavuşturulduğunu belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise 34 yıldır çözüm bekleyen mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlarla birlikte takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara tapuları teslim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.