Siirt'te arıcılık çalıştayında arı sağlığı ve üretici sorunları ele alındı - Son Dakika
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Siirt'te arıcılık çalıştayında arı sağlığı ve üretici sorunları ele alındı

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Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı akademisyenler, sektör temsilcileri ve üreticileri buluşturdu. Çalıştayda arıcılığın geliştirilmesi, kaliteli bal üretimi, arı sağlığı ve sektör sorunları ele alındı.

Siirt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı"nda akademisyenler ve üreticiler bir araya geldi. Çalıştayda arıcılığın geliştirilmesi, kaliteli bal üretimi, arı sağlığının korunması ve sektörün karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı akademisyenleri, arıcılık sektörü temsilcilerini ve üreticileri bir araya getirdi. Arıcılığın bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi, balda kalite ve güvenilir üretimin artırılması, arı sağlığını tehdit eden unsurların önlenmesi ve sektörün geleceğine yönelik çalışmaların ele alındığı çalıştayda, üniversite ile üreticiler arasındaki iş birliğinin önemi de öne çıktı.

Arıcı Agit Bakırhan, "Siirt Üniversitemize bu çalıştayı düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Belki biz arıcılık yapıyoruz ama bizi bilimle buluşturdular. Burada bilim camiasıyla birlikte bu işi şu anda yürütüyoruz. Bilgimiz artıyor, arı kalitemiz artıyor. balcılık sektöründe de en azından ürünlerimiz daha iyi nasıl üretebiliriz şeklinde bir eğitim yapıyorlar burada. çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Siirt İli Arıcılar Birliği Başkanı Faik Efe ise, "Bugün üçüncüsü düzenlediğimiz bir Siirt arıcılar çalıştayı vardır. Gerçekten bu çalıştaylar bizim için çok önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmalar içermektedir. Ayrıca çok değerli hocalarımız bu çalıştaya katılmaktadırlar. Bu hocalarımız birazdan bize bu konuda bayağı bilgi vereceklerdir. Üreticilerimiz açısından çok önem arz etmektedir. Çünkü biz yılda bir sürü arı kaybı yaşıyoruz, hastalıklardan dolayı. iİnşallah bu çalıştay bizim için çok verimli geçecektir teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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