Siirt kırsalında asfalt seferberliği: 3,4 kilometrelik yol tamamlandı

Siirt'te kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında asfalt seferberliği başlatıldı. Kurtalan ilçesine bağlı Gürgüze köyü, Kuyucuk mezrası ve Konakpınar köyünde tamamlanan Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmaları yerinde incelendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesine bağlı Gürgüze köyü ve Kuyucuk mezrasında tamamlanan 1,6 kilometrelik, Konakpınar köyünde ise tamamlanan 1,8 kilometrelik BSK yol çalışmalarını inceledi. Toplam 3,4 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmaları denetleyen Vali Kızılkaya, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmalarda İl Özel İdaresi'ne ait asfalt plenti ve taş kırma tesisinde üretilen malzemelerin kullanıldığı, yol yapım faaliyetlerinin kurumun iş makineleri ve personeliyle gerçekleştirildiği belirtildi. Kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması amacıyla sürdürülen yatırımların devam edeceği ifade edildi.

İncelemelerin ardından Konakpınar köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kızılkaya, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. - SİİRT