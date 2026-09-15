Simav Çayı için atık su zirvesi, Vali Işın projelerin hızlandırılmasını istedi

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında Simav Çayı ve Simav bölgesindeki atık su yönetiminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Milletvekili Adil Biçer, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda; Simav Çayı'ndaki kirlilik kaynakları, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sular, jeotermal kaynak suyu deşarjları ve sanayi tesislerinin atık su yönetimi ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Simav bölgesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesislerinin mevcut durumu ile belde belediyelerinin kanalizasyon ve arıtma altyapılarına ilişkin yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Simav Çayı'nın korunması ve kirlilik kaynaklarının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması, devam eden projelerin hızlandırılması, gerekli finansman kaynaklarının temin edilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Vali Musa Işın, Simav Çayı'nın korunması için belirlenen çalışmaların titizlikle yürütülmesi, projelerin yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından gecikmeden alınması talimatını verdi.