Simav’da orman yangınlarına karşı hazırlıklar denetlendi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve hazırlıkları yerinde incelemek üzere Simav Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında saha denetimi gerçekleştirdi.

Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle ve Simav Orman İşletme Müdür Vekili Mehmet Çetin'in de eşlik ettiği incelemelerde, yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Saha programı kapsamında yapımı kısa süre önce tamamlanan Ahmetli ve Samat yangın havuzları ile Kınık Ekip Binası yerinde incelenerek, tesislerin yangın sezonundaki kullanımına yönelik hazırlıklar denetlendi.

Gerçekleştirilen incelemelerde, orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için mevcut kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların durumu ele alındı.