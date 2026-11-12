Sinan Kutlu, Çermik\'te nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçilerini görüntüledi

Sinan Kutlu, Çermik'te nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçilerini görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Gozer Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Fırat Nehri kıyısındaki mahallede yiyecek arayan sürüyü feribot işletmecisi Sinan Kutlu kayda aldı, keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde görüntülendi.
Sürü halinde gezen dağ keçilerinin ilçeye bağlı Gozer Mahallesi'nde beslenmek için yiyecek aradıkları görüldü. Feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alınan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.
Fırat Nehri kıyısındaki mahallede sık sık dağ keçileri görülüyor.
Kaynak: İHA
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