Sinan Kutlu, Çermik\'te nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçilerini görüntüledi

Nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde görüntülendi.

Sürü halinde gezen dağ keçilerinin ilçeye bağlı Gozer Mahallesi'nde beslenmek için yiyecek aradıkları görüldü. Feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından kayıt altına alınan sürü bir süre sonra gözden kayboldu.

Fırat Nehri kıyısındaki mahallede sık sık dağ keçileri görülüyor.