Sındırgı’da yol yapım çalışmaları sırasında ağaçlar söküldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yol çalışması yapan belediye ekipleri cadde üzerindeki akasya ağaçlarını kepçelerle yerinden söktü.

2025 yılının Ağustos ve Ekim aylarında yaşanan 6.1 ve 6.0 depremler sonrası uzun bir süre sarsıntıların kesilmediği Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bu kez şehirdeki devam eden yol yenileme çalışmaları kapsamında sökülen ağaçlarla gündemde.

İlçede bir sokak üzerinde başlatılan yol yenileme çalışmaları kapsamında belediye ekipleri kepçelerle kaldırımlarda bulunan çoğunluğu akasya ağacını yerinden söktü. Vatandaşların cep telefonlarıyla kameraya aldığı görüntülerde kepçeler yerinden söktüğü ağaçlar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Sökülen ağaçların akıbeti konusunda herhangi somut bir bilgi paylaşılmazken olay çevrede yaşayanların ise tepkisine neden oldu.