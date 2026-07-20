Sinop Camileri Güzelleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop Camileri Güzelleşiyor

Sinop Camileri Güzelleşiyor
20.07.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta cami bahçelerini güzelleştiren 119 din görevlisine başarı belgeleri verildi.

" Sinop'un En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi" kapsamında başarı gösteren 119 din görevlisine başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, proje tanıtım videosu izletildi ve proje kapsamında dereceye giren camilerin görsellerinden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl genelinde cami bahçeleri ile müştemilatlarının daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını amaçlayan proje kapsamında 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında merkez, ilçe ve köylerde bulunan bin 153 cami oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 100 puan üzerinden 85 ve üzeri puan alan 100 camide görev yapan 119 din görevlisi başarı belgesi almaya hak kazandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, projenin cami bahçelerinde temizlik, düzen ve estetik anlayışını yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, "Proje kapsamında il merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde bulunan bin 153 camimiz değerlendirmeye tabi tutuldu. Yaklaşık 100 camimiz 85 ve üzeri puan alarak başarı belgesi almaya hak kazandı" dedi.

Programda proje kapsamında il birincisi olan Sinop Merkez Abalı Köyü Camii'nin din görevlisi Zeyfullah ile Abalı Köyü Muhtarı Yaşar Altıntaş da kürsüye çıkarak proje kapsamında yürütülen çalışmaların cami çevrelerinin güzelleştirilmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet İzci ise yaptığı konuşmada din görevliliğinin gönül işi olduğuna dikkat çekerek, "İnsan ya yaptığı işi sevecek ya da sevdiği işi yapacak. Bir insanın yüzünde tebessüm olabilmek, kalbindeki sızının dermanı olabilmek dünyanın en güzel işlerinden biridir. Camileri güzelleştirmek elbette önemlidir ancak asıl önemli olan gönülleri de güzelleştirmektir. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Özarslan da konuşmasında camilerin toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Camilerimiz tarih boyunca şehirlerin merkezinde yer almış, toplumun birlik ve beraberliğinin simgesi olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve onun fedakar mensupları toplumumuzu ayakta tutan önemli kurumlardan biridir. Din görevlilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu projeyle camilerimizin manevi kimliğine yakışır şekilde daha güzel ve düzenli hale gelmesine katkı sağlayan tüm din görevlilerimizi gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede başarı gösteren 119 din görevlisine başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Çevre, Sinop, Cami, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop Camileri Güzelleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Fenerbahçe’ye geliyor derken ters köşe Ezeli rakibe imza attı Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
Galatasaray’a transfer olalı aylar olmuştu Takımdan ayrılması an meselesi Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 18:21:29. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop Camileri Güzelleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.