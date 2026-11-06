Sinop Mertoğlu'nda çeltik alanları ve yol Karasu Çayı'nın taşmasıyla su altında kaldı - Son Dakika
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Sinop Mertoğlu'nda çeltik alanları ve yol Karasu Çayı'nın taşmasıyla su altında kaldı

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Sinop Mertoğlu\'nda çeltik alanları ve yol Karasu Çayı\'nın taşmasıyla su altında kaldı
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Sinop'ta sağanak yağışın ardından Karasu Çayı'nın taşmasıyla Mertoğlu köyü yakınındaki çeltik alanları ve bir yol su altında kaldı. Köyde yaşayanlar, süren ıslah çalışmalarında taşkın görülen bölümlere öncelik verilmesini ve dere yatağının düzenli temizlenmesini talep etti.

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, devam eden ıslah çalışmalarında taşkınların yaşandığı kesimlere öncelik verilmesini istedi.

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve yolun bir bölümünü sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan Bahattin Gör, her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek dere yatağının düzenli temizlenmesi ve ıslah çalışmalarının tamamlanması çağrısında bulundu.

Taşkınların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gör, "Bu ovalarda her yıl su baskını, taşkın oluyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi lazım" dedi.

"Yetkililerin ilk önce buraya müdahale etmesi lazım"

Muhtarlığın dönem dönem iş makinesiyle temizlik yaptırdığını ancak bu müdahalelerin yeterli olmadığını dile getiren Gör, kalıcı çözüm için çayın ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Çayın kıvrımlarının fazla olduğu kesimlerde taşkın yaşandığını belirten Gör, devam eden çalışmalarda bu noktalara öncelik verilmesini istedi.

Gör, tarım alanlarının ve ulaşım yolunun yeniden su altında kalmaması için sorun yaşanan kesimlerde çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
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