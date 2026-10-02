Sinop'ta 17 milyonluk bütçeli kalekondu yıkımında ilk etapta 4 yapı kaldırılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta 17 milyonluk bütçeli kalekondu yıkımında ilk etapta 4 yapı kaldırılıyor

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Sinop\'ta 17 milyonluk bütçeli kalekondu yıkımında ilk etapta 4 yapı kaldırılıyor
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Sinop'ta kalekondu kamulaştırma çalışmaları hızlandı, kamulaştırması tamamlanan 2 parseldeki 4 yapının yıkımı sürüyor. Vali Özarslan, 17 milyonluk bütçeyle surlara bitişik 12 binanın yıkım sürecinin başlatıldığını, bunun şehrin marka değerine katkı sunacağını söyledi.

Sinop'ta tarihi kale surlarının ortaya çıkartılması için İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'kalekondu' kamulaştırma çalışmaları sürüyor. İlk etapta kamulaştırma işlemleri tamamlanan 4 yapının yıkımına başlandı.

Sinop'ta tarihi kale surlarının dokusunun orjinal haline döndürülmesi ve çevresinin düzenlenmesi maksadıyla yürütülen 'kalekondu' kamulaştırma çalışmaları hızlandı. Ruhsatsız olarak inşa edilen binalar, enkaz bedeli ödenerek yıkılıyor. Merkez ilçeye bağlı Kaleyazısı Mahallesi'nde, kamulaştırma işlemleri tamamlanan 2 parsel üzerindeki 4 yapının yıkımı yapılıyor. Keten Müzesi karşısındaki ara sokakta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'dan bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta kamulaştırması tamamlanan 4 yapı kaldırılırken, diğer yapıların kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanmadı.

"17 milyonluk bütçeyle süreci başlatmış oluyoruz"

"Kalekondu" ifadesinin tarihi surların üzerinde ve çevresinde bulunmaması gereken meskenleri tanımladığını belirten Vali Özarslan, şunları söyledi:

"Kalekondu kelimesi gerçekten Sinop'umuzun tarihi surları üzerinde olmaması gereken evleri, konutları ifade etmekte. Tabi ki olumsuz bir anlamı var. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destek ve katkılarıyla, özel idaremize gönderilen toplam 17 milyonluk bir bütçe sayesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Kalemizi ve surlarını korumak amacıyla oluşturulan koruma bandı içinde bulunan 6 parseldeki 12 adet surlara bitişik binanın, yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz."

"Uzman personelimizin kontrol ve denetimi altında"

Yıkım çalışmalarının tarihi doku gözetilerek yürütüldüğünü ifade eden Özarslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir süreç tabii ki. Buradaki çalışmamızda şuna dikkat ediyoruz; Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda verdiği izinle ve Müze Müdürlüğümüzün, müze memurlarımızın, uzman personelimizin kontrol ve denetimi altında özel idaremiz tarafından bu çalışma başlatıldı, devam ediyor. Bizim bütün amacımız, geçmişten gelen bu güzel, nadide kalemizi ve kale surlarımızı gelecek nesillere taşımak. Geçmişte tabii ki bu tip maalesef yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin silüetini, görünümünü, estetiğini bozan bu tip yapılar var. Yaklaşık 28 parselde bu şekilde kalemize bitişik veya kalemizin silüetine zarar veren konutlar, evler var. Bunları bu şekilde ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu önemli bir süreç."

"Doğallığı ortaya çıkacak"

Çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür eden Özarslan, tarihi kalenin görünümünün ortaya çıkarılmasının şehrin marka değerine katkı sunacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu çalışma sayesinde bu güzel eser daha güzel bir şekilde konuşacak ve şiirler, şarkılar söyleyecek. Daha da güzel olacak. Olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine bir katkı vermiş olacağız. Bu önemli, güzel çalışmanın mutlaka devamını da getireceğiz. Ben inanıyorum, Sinop'umuza ait geçmişten gelen bu güzel eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."

Kaynak: İHA
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