Sinop'ta AFAD önünde yaralı bulunan doğan, gece korunarak tedaviye alındı - Son Dakika
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Sinop'ta AFAD önünde yaralı bulunan doğan, gece korunarak tedaviye alındı

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Sinop\'ta AFAD önünde yaralı bulunan doğan, gece korunarak tedaviye alındı
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Sinop'ta AFAD binası önünde gece hareketsiz bulunan yaralı doğanın uçamadığı görüldü ve durumu 112'ye bildirildi. Gece kutu içinde korunan doğan, sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınıp tedaviye alındı; sağlık durumu kontroller sonrası netleşecek.

Sinop'ta yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yerde hareketsiz halde bir yırtıcı kuş olduğu fark edildi. Yapılan kontrolde doğanın yaralı olduğu ve uçamadığı görüldü. Yaralı kuşun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Doğanın gece boyunca zarar görmemesi için bir kutuya alınarak güvenli bir alanda muhafaza edilmesi sağlandı.

Geceyi kutu içerisinde geçiren yaralı doğan için sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, sağlık kontrolü ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla doğanı teslim aldı.

Tedavi altına alınan doğanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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