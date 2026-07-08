Sinop'ta Ekoturizm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Ekoturizm Toplantısı Yapıldı

Sinop\'ta Ekoturizm Toplantısı Yapıldı
08.07.2026 13:09
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Sinop'ta ekoturizmin geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi, 13 rota hedeflendi.

Sinop'ta ekoturizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında, ilin doğal ve kültürel zenginliklerini turizme kazandıracak projeler masaya yatırıldı. Hedefin, Sinop'un tüm ilçelerini kapsayan 13 ekoturizm rotasını hayata geçirmek olduğu bildirildi.

Toplantıda, Sinop'un sahip olduğu ekoturizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, orman köylüsünün turizmden daha fazla pay alması ve ilin tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca, ekoturizm yatırımlarının bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar, ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, Akgöl-İnaltı ile Salar Kaya Mezarları-Bazalt Kayalıkları ekoturizm rotalarının tamamlandığını belirterek, Durağan Karataş Şelalesi Ekoturizm Rotası'nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, Ekoturizm Şube Müdürü Aydın Yumuş ile Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Turizm, Sinop, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Ekoturizm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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