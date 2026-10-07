Sinop'ta mantar toplarken geyikle karşılaşan vatandaş, o anları görüntüledi - Son Dakika
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Sinop'ta mantar toplarken geyikle karşılaşan vatandaş, o anları görüntüledi

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Sinop\'ta mantar toplarken geyikle karşılaşan vatandaş, o anları görüntüledi
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Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, karşısına çıkan erkek geyikle karşılaştı. Geyiğin kendisinden uzaklaşmaması üzerine karşısına oturup izleyen vatandaş, keyifli olduğunu belirttiği o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyünde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, karşısına çıkan geyikle karşılaşınca o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Büyükdağ köyündeki ormanlık alanda mantar topladığı sırada erkek geyiği fark eden Sezgin Saatci, bir süre hayvanı bulunduğu yerden izledi. Geyiğin kendisinden uzaklaşmaması üzerine karşısına oturan Saatci, yaşadığı anları görüntüleyerek paylaştı.

Geyikle karşılaşmanın kendisi için oldukça keyifli bir an olduğunu belirten Saatci, "Bu videoyu Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyüne ait bir ormanda mantar toplarken rastladığım genç erkek geyikle karşılaşınca çektim. Paylaşmak istedim. Karşısına oturup onu izlemek çok keyifliydi" dedi.

Kaynak: İHA
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