Sinop'ta Orman Yangınlarına Karşı Kesintisiz Denetim - Son Dakika
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Sinop'ta Orman Yangınlarına Karşı Kesintisiz Denetim

Sinop\'ta Orman Yangınlarına Karşı Kesintisiz Denetim
11.06.2026 15:16
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı 24 saat gözetim ve denetim yapıyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı gece-gündüz demeden sürdürdükleri denetim ve gözetim faaliyetleriyle yeşil vatanı korumaya devam ediyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İnceburun Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında ormanların korunmasına yönelik devriye ve gözetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Özellikle yangın riskinin arttığı yaz döneminde ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlarda düzenli olarak kontrol, izleme ve erken müdahale faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Ekiplerin olası yangın ve kaçak faaliyetlere karşı gece ve gündüz sahada bulunduğu belirtilirken, ormanların korunması amacıyla teknolojik takip sistemleri ve arazi devriyelerinin etkin şekilde kullanıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Orman Yangınlarına Karşı Kesintisiz Denetim - Son Dakika

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