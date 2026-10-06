Sinop Valiliği, Akgöl'de sonbaharın huzurunu telefonları bırakıp yaşamaya çağırdı - Son Dakika
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Sinop Valiliği, Akgöl'de sonbaharın huzurunu telefonları bırakıp yaşamaya çağırdı

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Sinop Valiliği, Akgöl\'de sonbaharın huzurunu telefonları bırakıp yaşamaya çağırdı
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Sinop Valiliği, Akgöl çevresinde sonbaharın sessiz ritminin tadını çıkarmak için sosyal medyadan çağrı yaptı. Paylaşımda ziyaretçilere telefonlarını bırakıp çevreyi keşfetmeleri tavsiye edildi; sonbahar renkleriyle güzelleşen göl doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sinop'un doğal güzellikleriyle öne çıkan Akgöl, sonbaharın sakin ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine doğayla baş başa kalma fırsatı sunuyor.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından Akgöl'e ilişkin yapılan paylaşımda, göl çevresinde sonbaharın sessiz ritminin tadının çıkarılması çağrısında bulunuldu. Paylaşımda ziyaretçilere telefonlarını bir kenara bırakıp çevreyi keşfetmeleri ve anın keyfini çıkarmaları tavsiye edildi. Sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Akgöl, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA
Sinop ValiliğiTurizmYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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