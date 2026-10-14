Şırnak Beytüşşebap\'ta sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dörtlülerini yaktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış yerini sise bıraktı.

Beytüşşebap ilçesinde soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde az da olsa kar yağışı etkili olurken, alçak bölgelerde ise sis oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar araç sürücüleri dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yüksek alanlara çıkarılan hayvanlar da sisten nasibini aldı. Çobanlar, hayvanlarını sis nedeni ile köye getirdi.