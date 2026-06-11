Şırnak\'ta Leylekler İçin Güvenli Platformlar

Şırnak'ta yaban hayatının korunmasına yönelik örnek bir projeye imza atıldı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Dicle Elektrik AŞ (DEDAŞ) iş birliğinde, her yıl binlerce kilometre yol kat ederek bölgeden geçen leyleklerin güvenli şekilde yuvalanabilmesi için elektrik direklerine özel platformlar yerleştirildi.

İdil-Midyat kara yolu güzergahındaki elektrik direklerinde bulunan leylek yuvalarının olumsuz hava şartları ve elektrik kaynaklı risklerden etkilenmemesi amacıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, direklerin üzerine güvenli yuva platformları kuruldu. Projeyle, leyleklerin göç yolculuğu sırasında yuvalanma ihtiyaçlarının karşılanması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Her yıl Afrika ile Avrupa arasında gerçekleştirdikleri uzun göç yolculuğunda Şırnak semalarını da kullanan leyleklerin, elektrik direklerini yuva alanı olarak tercih etmesi nedeniyle hem kuşlar hem de enerji altyapısı açısından çeşitli riskler oluştuğunu belirten yetkililer, kurulan platformlarla bu risklerin en aza indirileceğini ifade etti.

Yapılan çalışma ile leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmesi veya yaralanmasının önüne geçilmesi amaçlanırken, aynı zamanda enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek arızaların da azaltılması planlanıyor. Özellikle göç dönemlerinde yoğun olarak kullanılan bölgelerde uygulanan proje, insan ile doğanın uyum içinde bir arada yaşayabileceğinin somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının güvence altına alınmasına yönelik benzer projelerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirterek, doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekti. - ŞIRNAK