Şırnak'ta Özel Harekat noktasındaki Türk bayrağı yoğun sis içinde görsel şölen sundu - Son Dakika
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Şırnak'ta Özel Harekat noktasındaki Türk bayrağı yoğun sis içinde görsel şölen sundu

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Şırnak\'ta Özel Harekat noktasındaki Türk bayrağı yoğun sis içinde görsel şölen sundu
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Şırnak\'ta Özel Harekat noktasındaki Türk bayrağı yoğun sis içinde görsel şölen sundu
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Şırnak'ta yağmurun ardından etkisini artıran yoğun sis, kent genelini ve özellikle yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Özel Harekat polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağı, sis bulutları arasında dalgalanarak izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Şırnak'ta yağmurun ardından etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken, Özel Harekat polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağının sis bulutları arasında dalgalandı.

Şırnak'ta yağışın ardından etkisini artıran yoğun sis, kent genelini kapladı. Özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan sis bulutları, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.

Özel Harekat polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen ay yıldızlı bayrak, yoğun sis bulutlarının arasında kayboldu.

Yağmurun ardından oluşan sis deniziyle bütünleşen Türk bayrağının görüntüsü, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sis bulutlarının arasında dalgalanan ay yıldızlı bayrak, Şırnak'ın eşsiz doğasıyla birleşerek adeta bir tabloyu andıran manzara ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Özel Harekat noktasındaki Türk bayrağı yoğun sis içinde görsel şölen sundu - Son Dakika
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