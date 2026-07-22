Şırnak\'ta yaya geçitleri ve yol çizgileri yenileniyor

Şırnak Belediyesi zabıta ekipleri, okul önleri başta olmak üzere kent genelinde trafik güvenliğini artırmak için yaya geçitleri ve yol çizgilerini yeniden boyuyor.

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ulaştırma birimi ekipleri, kentte yaya ve araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yaya geçitleri ile yol çizgilerinin yenilenmesine yönelik çalışma başlattı. Şırnak Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinin farklı noktalarında ve özellikle okul çevrelerinde zamanla silinen yaya geçitleri ile yol çizgileri yeniden boyanıyor. Çalışmalarla sürücülerin yaya geçitlerini daha net görebilmesi ve yayaların güvenli şekilde karşıya geçebilmesi hedefleniyor. Ulaştırma Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen boyama çalışmalarında, okul önlerindeki yaya geçitlerine öncelik verilirken, şerit çizgileri de yenilenerek trafik işaretlemelerinin görünürlüğü artırılıyor. Gece ve gündüz sürdürülen çalışmalar sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına uyumunun kolaylaştırılması amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, yenilenen yol çizgileri ve yaya geçitlerinin trafik akışının daha düzenli ve güvenli şekilde sağlanmasına katkı sunacağını belirtti. Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ulaştırma birimi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde ulaşım güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan diğer cadde ve sokaklarda da aralıksız devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK