Şırnak Valisi Ekici ve DSİ heyeti, Cizre Barajı inşaatını yerinde inceledi - Son Dakika
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Şırnak Valisi Ekici ve DSİ heyeti, Cizre Barajı inşaatını yerinde inceledi

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Şırnak Valisi Ekici ve DSİ heyeti, Cizre Barajı inşaatını yerinde inceledi
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Şırnak Valisi Birol Ekici, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile Cizre Barajı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Ziyarette çalışmalar ve projenin durumu ele alınırken, barajın tamamlanmasıyla tarımsal sulama ve bölgesel kalkınmaya katkı hedefleniyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve beraberindeki heyetle yapımı devam eden Cizre Barajı inşaat sahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Birol Ekici, bölgenin önemli yatırımları arasında yer alan Cizre Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette, baraj inşaatında yürütülen çalışmalar ve projenin mevcut durumu ele alındı. Baraj sahasını gezen Vali Ekici ve DSİ heyeti, yetkililerden inşaatın geldiği aşama, devam eden çalışmalar ve projenin tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı. İncelemeler sırasında barajın tamamlanmasıyla Şırnak ve çevresinde oluşturacağı ekonomik ve tarımsal katkılar da değerlendirildi.

Vali Ekici, Cizre Barajı'nın özellikle tarımsal sulama imkanlarının geliştirilmesi, enerji üretiminin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, üreticilerin sulama imkanlarının geliştirilmesi ve Şırnak ekonomisine yeni katkılar sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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