Sivas Gürün'de porsuk yuvasındaki Kangal yavrularını çobanlar elleriyle besliyor - Son Dakika
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Sivas Gürün'de porsuk yuvasındaki Kangal yavrularını çobanlar elleriyle besliyor

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Sivas Gürün\'de porsuk yuvasındaki Kangal yavrularını çobanlar elleriyle besliyor
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Sivas Gürün'de bir çoban, porsuk yuvasından gelen sesleri tilki sandı; fenerle bakınca yuvada yeni doğmuş Kangal yavruları buldu. Anne Kangal iki gün boyunca yuvaya dönmeyince çobanlar yavruları elleriyle beslemeye başladı.

Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında, porsuk yuvasında yavrulayan Kangal köpeğinin yeni doğan yavrularına çobanlar sahip çıktı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğada nadir görülebilecek bir olay yaşandı. Kırsalda hayvanlarını yayan Ramazan Kaya isimli çoban yer altındaki bir porsuk yuvasından farklı seslen geldiğini hisseti. Yuvadan gelen seslerin tikli yavrularına ait olabileceğini düşünen Kaya, telefonunun feneri ile yuvaya baktığında Kangal köpeği yavruları ile karşılaştı. Kaya aç olan yavrular için köyden yardım istedi. Anne Kangal yuvaya dönmeyince Samet Yıldırım ve arkadaşları sahip çıktıkarı yavruları elleriyle besledi. Kırsalda doğuran anne Kangal'ın, güvenli olduğu için yavrularını porsuk yuvasında sakladığı tahmin ediliyor. İki gün beklenmesine rağmen anne Kangal'ın yavrularının yanına gitmediği belirtildi.

Yuvadaki yavruları devamlı kontrol edeceklerini söyleyen Samet Yıldırım, "Gürün kırsalında çok ilginç ve duygusal bir olayla karşılaştık. Gece saatlerinde bölgede bulunan bir çoban, yabani hayvanlar tarafından açıldığını düşündüğü bir yuvaya denk geldi. Çoban ilk başlarda seslerin tilki yavrularına ait olduğunu düşünse de öyle olmadığını biz gelince anladık. El feneriyle yuvanın içine baktığımızda hepimizi şaşırtan bir görüntüyle karşılaştık. Çukurun içerisinde yeni doğmuş Kangal köpekleri bulduk. Anne köpek güvenli olduğunu düşündüğü bu çukurda yavrularını dünyaya getirmiş. Ertesi gün anne köpek ve yavrular için mama ve yemek götürdük. Yavruları kontrol ettiğimizde hepsi sağlıklıydı. Bu hayvanların doğanın içinde ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyduklarını gördük. Bundan sonraki süreçte anne köpek ve yavrularının durumunu takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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