Sivas\'ta su projesinde %62 ilerleme: 2053\'e güvence

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde çalışmalar yüzde 62 seviyesine ulaştı. Bu proje ile Sivas'ın içme suyu ihtiyacı 2053 yılına kadar güvence altına alınmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edilerek 19 Eylül 2025 tarihinde çalışmalarına başlanan Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde yüzde 62'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Koç Deresi üzerine inşa edilen regülatör aracılığıyla yılda 16,3 milyon metreküp su alınacak ve kurulacak pompa istasyonu ile Pusat Özen Barajı'ndan gelen suyla birleşerek Sivas 4 Eylül Barajı'na aktarılacak. 1 milyar TL değerindeki proje ile Koç Regülatörü'nden temin edilecek yıllık su miktarı, mevcut durumda Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na aktarılan suyun iki katından fazla olacak. Böylece Sivas'ın içme suyu güvenliği önemli ölçüde güçlendirilecek.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Vali Şimşek, "Şu an Hafik ilçemizde yapımı devam eden, şehrimizin vizyon projelerinden birini yerinde inceliyoruz. Memnuniyetle gördük ki Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarında büyük ilerleme sağlanmış. Bugün itibarıyla yüzde 62 fiziki gerçekleşme söz konusu. Öyle anlaşılıyor ki inşallah bu hızla giderse bu yıl içerisinde bu projeyi tamamlamış olacağız." dedi.

"Sivas'ın 2053 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak"

Proje sayesinde Sivas'ın içme suyu ihtiyacının 2053 yılına kadar güvence altına alındığını ifade eden Vali Şimşek, "İnanıyoruz ki bu proje ile şehrimizin on yıllar sonraki içme suyu ihtiyacı bugünden güvence altına alınmış olacak. 2053 yılına kadar bu proje sayesinde şehrimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Yürütülen bu devasa çalışma kapsamında 10 kilometre uzunluğunda çelik boru hatları döşeniyor. Proje dahilinde 1 adet regülatör, 1 adet terfi merkezi inşa ediliyor. Ayrıca suyun güvenle depolanması için 3 bin ve 5 bin metreküplük 2 adet dev depo imalatı gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Projenin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı, "Şehrimiz için hayati öneme sahip bu önemli projenin gerçekleşmesi için desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Sivas milletvekillerimize, Sivas Belediyemize, DSİ Genel Müdürlüğümüze, ayrıca bu projede gece gündüz demeden ter döken tüm mühendislerimize, işçilerimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Projemiz Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun."dedi . - SİVAS