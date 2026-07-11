Sivas\'ta Anne Ayı ve Yavrusuyla Karşılaşma

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan bir vatandaş, arazide karşılaştığı anne ayı ile yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Eskiköy'de yaşayan Ömer Zülfikar, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak üzere araziye çıktığı esnada uzakta bir hareketlilik fark etti. Dikkatlice baktığında hareket eden canlıların anne ayı ile yavrusu olduğunu gören Zülfikar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Bir süre arazide ilerleyen anne ayı ile yavrusu, çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

"Bu bölgede sürekli görüyorum"

Ömer Zülfikar, hayvanlarını otlattığı sırada ayıları gördüğünü belirterek, "Hayvanlarımı otlatmaya götürürken karşıma ayılar çıktı. Bu bölgede ayılar ile sık sık karşılaşıyorum. Ama bir zararlarını görmedim" dedi. - SİVAS