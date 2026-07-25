Sivas'ta Barajlar Suya Doydu - Son Dakika
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Sivas'ta Barajlar Suya Doydu

Sivas\'ta Barajlar Suya Doydu
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Sivas'taki barajların doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı, kuraklık tehlikesi geride kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesi yaşanan ve birçok barajda su seviyesi oldukça düşen Sivas'ta bu yıl bolluk yaşandı. Son yılların en yoğun kar ve yağmur yağışını alan kentteki barajların doluluk oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı.

İklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık tehlikesi geçtiğimiz yıllarda Sivas'ı da etkiledi. Tarımsal sulamanın yanı sıra içme suyu kaynaklarında da ciddi bir düşüş yaşanan kentte 2026 kış ve ilkbahar dönemi yoğun yağışlı geçti. Yağan karların erimesi ve yağmur yağışlarıyla birlikte kentteki birçok baraj ve akarsuda su seviyesi ciddi oranda arttı.

Barajların doluluk oranı yüzde 92

Şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda 2025 yılı Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 5 seviyesine gerilerken bu yıl yüzde 71 seviyesine ulaştı. Tarımsal sulama ve içme suyunda kullanılan Pusat - Özen Barajı'nda ise geçtiğimiz yıl yüzde 33 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 96'ya ulaştı. Kentteki 22 barajdan 5'i tam kapasite dolarken 19 barajdaki su seviyesi yüzde 90'ı aştı.

Barajlar yüz güldürdü

Kentteki barajların doluluk oranına ilişkin bilgiler veren DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, "Sivas'ta barajlarımızın doluluk oranı bugün itibarı ile yüzde 92 seviyesinde. Havalar ısınmadan önce geçen ay yüzde 98 oranını görmüştük. Geçen yıl ise bu tarihlerde yüzde 68 seviyesindeydi. 4 Eylül Barajı'mız yüzde 71 seviyelerine çıktı. Geçen yıl bu zamanda yüzde 5 oranında su mevcuttu. En düşük oran 4 Eylül Barajı'nda olmasının sebebi 12 ay kullanılan bir baraj olması" dedi.

Kaynak: İHA

Çevre, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Barajlar Suya Doydu - Son Dakika

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