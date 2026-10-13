Sivas\'ta bastıran sağanak gündelik hayatı değiştirdi, yollar göle döndü, kısa sürdü

Sivas'ta bastıran sağanak gündelik hayatı değiştirdi, yollar göle döndü, kısa sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak gündelik hayatı değiştirdi, yollar göle döndü. Yağıştan kaçanlar kapalı alanlara yöneldi; bazı kişiler saçak altına sığındı, bazıları aynı şemsiyeyi paylaştı, sağanak kısa sürdüğü için kentte olumsuzluk yaşanmadı.
Sivas'ta kuvvetli sağanak etkili olurken yollar adeta göle döndü.
Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatın rutinini değiştirdi. Aniden bastıran yağışla ıslanmak istemeyenler kapalı alanlara kaçtı. Kimileri saçakların altına sığınarak korunmaya çalışırken kimileri ise birkaç kişi aynı şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı. Yollar adeta göle dönerken, kuvvetli sağanak yağışın kısa sürmesi ile şehirde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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