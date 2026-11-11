Sivas\'ta Kangallar soğuk havada hareketlendi, yetiştirici terapi benzetmesi yaptı

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle daha hareketli ve mutlu olduğu günlere döndü. Uzman kangal yetiştirici Hüseyin Yıldız, "Soğuk hava kangallara adeta terapi. Bu mevsimde özüne yüzde 100 dönüyor" dedi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas'ın Kangal köpekleri sıcak yaz günlerinde miskinleşip, durgunlaşırken, havanın soğumasıyla birlikte adeta yeniden doğuyor. Kangallar'ın soğuk iklim canlıları olduğunu ifade eden uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Onların da çok sevdiği bir iklime döndük. Her yönüyle de Kangal'a nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Görsel anlamda da hem tüy yapımında, tüy onarımında ya da bakım seviyesinin artmasında, bir de kilo alımında çok daha fazla farkında olabiliyor. Bunlar soğuk hava canlıları zaten. Burada doğuyorlar. Bu merkezin, bu iklimin, bu coğrafyanın aslanları bunlar. Dolayısıyla ona göre de ciddi anlamda bir bakım farkı ortaya çıkıyor. Şimdi yavrulara baktığınızda, yavrular da annelerini bu dönemlerde çok daha fazla sahipleniyorlar. Şu anda birbirlerine daha da yakınlaşıyorlar. Aradaki yakınlaşma farkı çok fazla. Sıcak olduğunda anneleri yanlarına bile gitmiyor, yavruların hararetini artırmıyor. Yani aralarında inanılmaz derecede korumacı bir karakter var. Bunu da çok daha rahat gözlemliyorsunuz" dedi.

"Soğuk hava Kangallar için adeta terapi"

Kangallar'ın soğuklarla birlikte yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Yıldız, "Yazın hafif besinler, daha sıvı gıdalar ağırlıklı alıyorlar. Çünkü kendileri de bunu biliyorlar. Yani işlevsellikleri de bunların karakterlerinde, psikolojilerinde yatıyor. Ağır besinler de ağır gelebiliyor. O konuda duyuları son derece kuvvetli. Ama şimdi öyle değil. Yani o kendi enerjisini tutmak için bu mücadeleyi veriyor. Yağlanacak, yani kürkünü, örtüsünü, her şeyini tamamlayacak. Daha yaklaşık 15 günümüz var. 15 gün içerisinde tamamen bu zırha bürünmeye başlayacak. Bu zırhı aldıktan sonra paltosunu giydikten sonra, kuşandıktan sonra Kangal'ı artık kimse üşütemez. Kangal'ın yaşadığı, sevdiği ve yaşam içinde kendini bulduğu bir iklim geliyor arkadaşlar. Kangallar eksi derecelere kadar, hava ne kadar soğursa o kadar ısınırlar. Çünkü bunların her zaman bunu söylüyorum terapileri soğuktur. Zaten bunlar sıcak kanlı canlılar. Bu iklim onlar için çok artı bir performans, artı bir güç ve dayanıklılık sağlıyor. Yani bize de artık dayatıyorlar. Güçlerini ortaya sergiliyorlar. Daha ritmik oluyorlar, daha hareketli, daha mutlu, daha huzurlu. Yani soğuk bunlara adeta terapi. Ciddi anlamda bir terapi her yönüyle. Özüne yüzde 100 dönüyor. Ne kadar hareket ederse o kadar mobilize olur. Ne kadar soğursa o kadar mutlu olur. Ne kadar kar yağarsa kar içerisinde o kadar kendini bulurlar" diye konuştu.