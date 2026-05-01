Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti

Sivas\'ta kurban pazarı için takvim netleşti
01.05.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi, 2026 yılı Kurban Pazarı için başvuru ve kura takvimini açıkladı.

Sivas Belediyesi, 2026 yılı Kurban Pazarı için başvuru ve kura takvimini açıkladı. Satış yapmak isteyen besiciler, 04-08 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sivas Belediyesi, 2026 yılı Kurban Pazarı alanı için kayıt ve kura takvimini açıkladı. Kurban Pazarı'nın Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Budaklı Köyü yol ayrımında kurulacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, padok ve çadır alanlarında satış yapmak isteyen vatandaşların başvurularını 04-08 Mayıs tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü'ne yapabileceği belirtildi. Başvuruların ardından satış yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekiminin 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi. Kura sonucunda belirlenen satış alanlarının ise 12 Mayıs Salı günü itibarıyla kullanıma açılacağı kaydedildi. Sivas Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Pazarı'nda satış yapmak isteyen besicilerin belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerektiğini" ifade edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:52:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Sivas'ta kurban pazarı için takvim netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.