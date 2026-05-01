Sivas\'ta kurban pazarı için takvim netleşti

Sivas Belediyesi, 2026 yılı Kurban Pazarı alanı için kayıt ve kura takvimini açıkladı. Kurban Pazarı'nın Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Budaklı Köyü yol ayrımında kurulacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, padok ve çadır alanlarında satış yapmak isteyen vatandaşların başvurularını 04-08 Mayıs tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü'ne yapabileceği belirtildi. Başvuruların ardından satış yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekiminin 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi. Kura sonucunda belirlenen satış alanlarının ise 12 Mayıs Salı günü itibarıyla kullanıma açılacağı kaydedildi. Sivas Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Pazarı'nda satış yapmak isteyen besicilerin belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerektiğini" ifade edildi. - SİVAS