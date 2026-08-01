Sivas'ta Seyyar Kokoreççi ve Sadık Tilki - Son Dakika
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Sivas'ta Seyyar Kokoreççi ve Sadık Tilki

Sivas\'ta Seyyar Kokoreççi ve Sadık Tilki
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Sivas'ta bir tilki, her akşam seyyar kokoreç tezgahına gelerek kokoreç yiyip gidiyor.

Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının daimi müşterisi tilki, her akşam tezgaha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor, bazen de 'paket yaptırıyor'.

Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ının tezgahına bir süredir düzenli olarak gelen tilki, akşam saatlerinde tezgahın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgahın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor. Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerde yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür"

Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkanın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Hayvanlar, Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sivas'ta Seyyar Kokoreççi ve Sadık Tilki - Son Dakika

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