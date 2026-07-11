Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan ceylanlar görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Siverek kırsalında çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ceylanların, arazide seke seke uzaklaştığı görüldü.
Bölgede zaman zaman görüntülenen ceylanların korunması için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Çevre › Siverek'te Nesli Tehlikedeki Ceylanlar Görüntülendi - Son Dakika
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