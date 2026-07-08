Sofça Köyü'nde Leylek Geleneği - Son Dakika
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Sofça Köyü'nde Leylek Geleneği

Sofça Köyü\'nde Leylek Geleneği
08.07.2026 10:11
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Sofça Köyü, her yıl leyleklerin gelişiyle güzelleşiyor, köylüler için adeta bir maskot haline geldi.

Kütahya'nın merkeze bağlı Sofça köyü, her yıl göç mevsiminde gelen leyleklerle birlikte farklı bir güzelliğe bürünüyor. Porsuk Barajı'nın kıyısında bulunan köyde yuva kuran leylekler, yavrularını burada büyüttükten sonra göç ediyor. Yıllardır aynı noktaya dönen leylekler ise köy halkı tarafından adeta köyün maskotu olarak görülüyor.

Kütahya merkeze bağlı Sofça Köyü'nde yıllardır süren leylek geleneği devam ediyor. Bahar aylarında köye gelen leylekler, kurdukları yuvalarda yavrularını büyütürken köy yaşamının da ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Özellikle Porsuk Barajı çevresindeki doğal yaşam alanları ve zengin besin kaynakları, leyleklerin bölgeyi tercih etmesinde önemli rol oynuyor.

Sofça Köyü sakinlerinden Ahmet Tunç, leyleklerin artık köyün simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Sofça Köyü'nde leylekler her yıl düzenli olarak geliyor. Artık köyümüzün bir maskotu haline geldiler diyebiliriz. Her sene yuvalarında 3-4 yavru büyütüyorlar. Yavruların bazıları burada kalırken bazıları göç ediyor. Ancak leylekler her yıl yeniden köyümüze dönüyor" dedi.

Leyleklerin insanlara oldukça alışkın olduğunu ifade eden Tunç, "İnsanlara da oldukça alışkınlar. Hatta zaman zaman elimizle bile besleyebiliyoruz. Komşularımızdan biri elindeki yiyecekleri verdiğinde hiç çekinmeden gelip yiyorlar. Bazen komşular evde olmadığında bile gelip pencereye konuyorlar. İnsanlardan korkmadıkları için adeta evcilleşmiş gibiler" diye konuştu.

Köy halkının leylekleri yıllardır yakından takip ettiğini belirten Tunç, "Leyleklere özel olarak verdiğimiz isimler yok. Ancak yıllardır geldikleri için onları artık tanıyor ve her sene gelişlerini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Her yıl aynı yuvalara dönen leylekler, Porsuk Barajı manzarasıyla birleşerek Sofça köyünde dikkat çeken görüntüler oluştururken, köyün doğal kimliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sofça Köyü'nde Leylek Geleneği - Son Dakika

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