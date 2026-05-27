Söğüt\'te park ve bahçelerde yoğun mesai

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekiplerince park ve bahçelerde çim biçme ve ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Söğüt Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada yeşil alanların bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çim biçme ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirilerek, alanların daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Yeşil alanlarda yürütülen çalışmalarla hem çevre düzeninin korunması hem de halk sağlığının gözetilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ekiplerin ilçe genelindeki çalışmalarını periyodik olarak sürdürdüğü bildirildi. - BİLECİK