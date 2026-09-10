Söke'de incir üreticilerine kerevetler yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'de incir üreticilerine kerevetler yüzde 50 hibeyle dağıtıldı

Söke\'de incir üreticilerine kerevetler yüzde 50 hibeyle dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, kurutmalık incir üretiminde hijyen ve ürün kalitesini artırmak amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli kerevet dağıtımı yapıldı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada kerevetler, YİKOB tarafından tahsis edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kurutmalık incir üretiminde hijyen ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli kerevet dağıtıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kurutmalık incir üretiminde ürünlerin daha hijyenik şartlarda kurutulmasına ve kalite kayıplarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından tahsis edilen kerevetlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerin üretim süreçlerinin desteklenmesi ve özellikle kurutma aşamasında hijyen standartlarının yükseltilmesi hedeflenen dağıtım programında, kerevetler üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştırıldı. Dağıtım programına Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personeller katıldı. İlçe Müdürlüğü, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin kalitesini artırmaya yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, incir üreticilerine bereketli ve kaliteli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Tarım, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Söke'de incir üreticilerine kerevetler yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:03
Camp Nou’yu su bastı
Camp Nou'yu su bastı
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:33
İsrail’den Türkiye’ye dikkat çeken atama Netanyahu sonrasına hazırlık mı
İsrail'den Türkiye'ye dikkat çeken atama! Netanyahu sonrasına hazırlık mı?
09:19
Trabzonspor’dan Guardiola bombası Menajeriyle temasa geçtiler
Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
08:43
İlklerin iPhone’u Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo’da yaptı
İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Söke'de incir üreticilerine kerevetler yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement