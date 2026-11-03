Söke\'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak

Söke'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde kavşak projesi kapsamında trafikte geçici düzenleme yapılıyor. Perşembe gününden itibaren Bodrum istikameti taşıt trafiğine kapatılacak, araçlar Aydın Caddesi'nden tali yola yönlendirilecek; Aydın yönü açık kalacak.
Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden kavşak projesi kapsamında trafik akışında geçici düzenlemeye gidiliyor. Perşembe gününden itibaren Bodrum istikametindeki yol, taşıt trafiğine kapatılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun 28 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30-1 sayılı kararı doğrultusunda alınan düzenleme kapsamında, kavşaktaki çalışmalar nedeniyle Bodrum yönüne seyreden araçlar Aydın Caddesi üzerinden tali yola yönlendirilecek.
Aydın istikametinde ise trafik akışı kesintisiz devam edecek. Bu yöndeki yol taşıt trafiğine açık tutulacak.
Yapılan uyarıda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini, özellikle çalışma bölgesinde kontrollü seyretmelerini istedi.
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