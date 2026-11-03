Söke'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söke'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke\'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde kavşak projesi kapsamında trafikte geçici düzenleme yapılıyor. Perşembe gününden itibaren Bodrum istikameti taşıt trafiğine kapatılacak, araçlar Aydın Caddesi'nden tali yola yönlendirilecek; Aydın yönü açık kalacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden kavşak projesi kapsamında trafik akışında geçici düzenlemeye gidiliyor. Perşembe gününden itibaren Bodrum istikametindeki yol, taşıt trafiğine kapatılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun 28 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30-1 sayılı kararı doğrultusunda alınan düzenleme kapsamında, kavşaktaki çalışmalar nedeniyle Bodrum yönüne seyreden araçlar Aydın Caddesi üzerinden tali yola yönlendirilecek.

Aydın istikametinde ise trafik akışı kesintisiz devam edecek. Bu yöndeki yol taşıt trafiğine açık tutulacak.

Yapılan uyarıda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini, özellikle çalışma bölgesinde kontrollü seyretmelerini istedi.

Kaynak: İHA
OtomobilGüncelBodrumAydınÇevreSökeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:24:25. #7.12#
SON DAKİKA: Söke'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android