Söke\'de kavşak çalışması nedeniyle Bodrum yönü Perşembe günü trafiğe kapatılacak

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden kavşak projesi kapsamında trafik akışında geçici düzenlemeye gidiliyor. Perşembe gününden itibaren Bodrum istikametindeki yol, taşıt trafiğine kapatılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonunun 28 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30-1 sayılı kararı doğrultusunda alınan düzenleme kapsamında, kavşaktaki çalışmalar nedeniyle Bodrum yönüne seyreden araçlar Aydın Caddesi üzerinden tali yola yönlendirilecek.

Aydın istikametinde ise trafik akışı kesintisiz devam edecek. Bu yöndeki yol taşıt trafiğine açık tutulacak.

Yapılan uyarıda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini, özellikle çalışma bölgesinde kontrollü seyretmelerini istedi.