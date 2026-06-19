Söke\'de Orman Yangını Önleme Çalışmaları

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesine bağlı Sazlıköy bölgesinde orman yangını riskini azaltmak amacıyla yol kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında Söke'nin Sazlıköy bölgesinde yol kenarı temizlik çalışmaları yapıldı. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, muhtemel yangınların yayılma riskini azaltmak amacıyla yol kenarlarında bulunan yanıcı maddeler ile diri örtü temizlendi. Yapılan müdahaleyle birlikte, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırabilecek unsurlar ortadan kaldırılarak bölgenin daha güvenli hale getirilmesi hedeflendi. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, benzer önleyici çalışmaların farklı bölgelerde de aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Ayrıca ormanlık alanlarda vatandaşların da daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada "Ekiplerimiz tarafından Söke Sazlıköy bölgesinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında yol kenarı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İş makineleriyle yapılan çalışmalarda, yangın riskini azaltmak amacıyla yol kenarında bulunan yanıcı maddeler ve diri örtü temizlenerek, bölgenin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN