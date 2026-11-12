SUBÜ öğrencileri ve personeli Sakarya Korucuk\'ta fidanları toprakla buluşturdu

Sakarya'da üniversite öğrencileri, akademik ve idari personeli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçecevesinde düzenlenen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" temasıyla düzenlenen etkinliğe SUBÜ de katılım sağladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Tatlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, öğrenci toplulukları ve Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Korucuk orman arazisinde fidanları toprakla buluşturdu.

"COP31 süreciyle birlikte daha da anlam kazandığına inanıyorum"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Tatlı, "Ağaçlandırma çalışmaları bugünün olduğu kadar gelecek nesillerin yaşam şartlarınıda doğrudan etkileyen önemli bir sorumluluk. Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları üniversitemizin öncelikli konuları arasında görüyorum. Öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmasını ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarda aktif rol almasını önemsiyorum. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Peyzaj, Yeşil Yakalılar, Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma, Ziraat, SUBÜ Orman, Tarım Geliştirme, Flora ve Fauna, Sıfır Atık ile Sürdürülebilirlik ve Enerji Topluluklarımızın çevre, doğa ve sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri değerli buluyorum. SUBÜ olarak öğrencilerimizin bu konulardaki duyarlılığını, gönüllü katkılarını ve ortaya koydukları çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' temasıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, ülkemiz ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen COP31 süreciyle birlikte daha da anlam kazandığına inanıyorum. Ülkemizin küresel iklim mücadelesinde üstlendiği bu sorumluluğun, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlara dönüşmesini temenni ediyorum. Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için herkesi doğayı korumaya ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.