Süleymanpaşa'da Lavanta Tarlalarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Lavanta Tarlalarına Yoğun İlgi

Süleymanpaşa\'da Lavanta Tarlalarına Yoğun İlgi
21.06.2026 20:19
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Tekirdağ'ın lavanta tarlaları, doğaseverleri cezbediyor; İstanbul'dan gelen ziyaretçi akını sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki lavanta tarlaları, eşsiz görüntüsüyle doğaseverleri bölgeye çekiyor. Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, ziyaretçi yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, mor çiçeklerle kaplanan tarlalara akın ediyor. Son yıllarda Tekirdağ'da ön plana çıkmaya başlayan mor turizm, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Lavanta bahçelerini ziyaret eden vatandaşlar, mor renklerin oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline gelen tarlalar, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, lavanta tarlalarında keyifli vakit geçiriyor. Bölgede gelişmeye başlayan mor turizm, kırsal turizme katkı sağlarken, Tekirdağ'ın doğal güzelliklerinin de daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanıyor.

"Temmuz sonuna kadar yoğunluk sürüyor"

Tarlanın işletmecilerinden Kamil Turgut, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Şu an çok ziyaretçimiz geliyor. Özellikle İstanbul'dan akın akın geliyorlar. Çok memnun kalıyorlar. Bu şekilde temmuz ayının sonuna kadar sürüyor. Yani 45-50 gün yoğun bir şekilde geçiyor. Sonra hasat yapacağız, yağını alacağız. Seneye gelecek olan ziyaretçilerimiz kullanacak" dedi.

Mor tarlalar havadan görüntülendi

Lavanta tarlaları dron ile havadan da görüntülendi. Mor renge bürünen geniş alanlar ve ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilik görüntülere yansırken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. Temmuz ayının sonuna kadar sürmesi beklenen lavanta sezonunda, mor tarlaların binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Süleymanpaşa'da Lavanta Tarlalarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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