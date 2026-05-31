Sürgü Mahallesi\'nde Yeşil Kertenkele Heyecanı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı eşsiz doğasıyla bilinen Sürgü Mahallesi bu kez sıra dışı bir misafiri ağırladı.

İlçeye bağlı, buz gibi suyu ve doğal yapısıyla dikkat çeken Sürgü Mahallesi Takas mevkiinde görülen yeşil renkli kertenkele ilgi odağı oldu. Bölge, serin suları ve doğal dokusuyla bilinirken, Takas'ın kıyısında yosunlu taşlar üzerinde güneşlenen parlak yeşil renkli kertenkele, bölgedeki temiz ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Çevre sakinleri, Sürgü ve Takas'ın doğal yapısının korunmuş olmasının bu tür canlıların yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederken bölgede görülen kertenkele, ziyaretçilerin de ilgisini çekti. - MALATYA