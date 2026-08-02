Susuz Kaplumbağa Su İçerek Hayata Döndü - Son Dakika
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Susuz Kaplumbağa Su İçerek Hayata Döndü

Susuz Kaplumbağa Su İçerek Hayata Döndü
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Elazığ'da sıcak havada susuz kalan kaplumbağa, bir vatandaş tarafından su içtikten sonra özgürlüğüne kavuştu.

Elazığ'da sıcak havada susuz kalan kaplumbağa kendisine uzatılan suyu dakikalarca içtikten sonra doğal yaşam alanına döndü.

Elazığ'da duyarlı bir vatandaş, yol kenarında fark ettiği susuz kalmış kaplumbağaya eliyle su verdi. Sıcak havanın etkisiyle halsiz düştüğü gözlenen kaplumbağa, vatandaşın sunduğu suyu uzun süre içerek su ihtiyacını karşıladı. Suyunu içip doyduktan sonra rahatlayan kaplumbağa, yavaş adımlarla ilerleyerek yeniden doğal yaşam alanına gözden kayboldu.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kaplumbağa, Elazığ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Susuz Kaplumbağa Su İçerek Hayata Döndü - Son Dakika

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