Tarım Müdürü İnay Köyü'nde Üreticilerle Bir Araya Geldi

15.05.2026 14:32
Uşak İl Tarım Müdürü Bilir, İnay Köyü'nde tarımsal üretim ve kooperatifçiliği inceledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, beraberindeki heyetle birlikte Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü'nde vatandaşlar ve üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim, kooperatifçilik ve kırsal kalkınmaya yönelik incelemelerde bulundu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Gürcan ve Ulubey İlçe Müdürü Ali Karaca ile birlikte Ulubey ilçesine bağlı İnay Köyü'nde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak köyde vatandaşlar ve üreticilerle bir araya gelen heyet, tarımsal faaliyetler, üreticilerin talepleri ve bölgedeki mevcut çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda üreticilerin görüş ve önerileri dinlenirken, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Heyet daha sonra İnay Sınırlı Sorumlu Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kooperatifin bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılar ile üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, kooperatifçiliğin kırsal kalkınmadaki önemine dikkat çekildi.

Kooperatif Başkanı Veysel Kahya eşliğinde gerçekleştirilen program kapsamında İnay Un Fabrikası da ziyaret edildi. Fabrikadaki üretim süreçlerini yerinde inceleyen İl Müdürü Bilir ve beraberindeki heyet, yerel üretimin güçlendirilmesi ve tarımsal katma değerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bölgesel kalkınma, üretim kapasitesinin artırılması ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesine yönelik istişarelerin yapıldığı ziyaret programı, karşılıklı görüş alışverişiyle verimli şekilde tamamlandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

