Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde iklim şartlarına bağlı olarak tarla faresi popülasyonunda artış yaşandığını belirten ilçe tarım ekipleri, üreticileri mahsullerine zarar veren kemirgenlere karşı uyararak toplu mücadele çağrısında bulundu.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Köşk ilçesinde, son dönemde yaşanan iklim şartları nedeniyle lokal bölgelerde tarla faresi popülasyonunda ciddi bir artış gözlendi. Yaşanan artış üzerine harekete geçen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere kritik uyarılarda bulunarak zararlıyla mücadelede "toplu hareket etme" vurgusu yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarla farelerinin kültür bitkileri, çayır ve mera bitkilerinin yeşil aksamları, tohumları ve meyveleriyle beslendiğini hatırlatarak özellikle yiyecek bulmakta zorlanan kemirgenlerin meyvelik ve orman fidanlıklarındaki ağaç gövdeleri ile kök boğazlarını kemirerek kuruttuğuna dikkat çekti. Tarım arazilerinde oluşabilecek büyük ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için erken müdahalenin şart olduğunu belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol etmesi istenerek "Arazide 25 metrekarelik bir alanda 4-5 adet işlek (aktif) delik tespit edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmesi gerekir" ifadeleri yer aldı.

Tarla faresinin çok hızlı üreyen ve yer değiştiren bir zararlı olduğunu hatırlatan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tek bir üreticinin mücadelesinin kalıcı sonuç vermeyeceğini, komşu parsellerdeki tüm üreticilerin "toplu mücadele" bilinciyle eş zamanlı olarak harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. - AYDIN