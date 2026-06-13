Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor

Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor
13.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk'te tarla faresi artışı tespit edildi, üreticiler toplu mücadeleye çağrıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iklim şartlarına bağlı olarak tarla faresi popülasyonunda artış yaşandığını belirten ilçe tarım ekipleri, üreticileri mahsullerine zarar veren kemirgenlere karşı uyararak toplu mücadele çağrısında bulundu.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Köşk ilçesinde, son dönemde yaşanan iklim şartları nedeniyle lokal bölgelerde tarla faresi popülasyonunda ciddi bir artış gözlendi. Yaşanan artış üzerine harekete geçen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere kritik uyarılarda bulunarak zararlıyla mücadelede "toplu hareket etme" vurgusu yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarla farelerinin kültür bitkileri, çayır ve mera bitkilerinin yeşil aksamları, tohumları ve meyveleriyle beslendiğini hatırlatarak özellikle yiyecek bulmakta zorlanan kemirgenlerin meyvelik ve orman fidanlıklarındaki ağaç gövdeleri ile kök boğazlarını kemirerek kuruttuğuna dikkat çekti. Tarım arazilerinde oluşabilecek büyük ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için erken müdahalenin şart olduğunu belirten Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol etmesi istenerek "Arazide 25 metrekarelik bir alanda 4-5 adet işlek (aktif) delik tespit edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmesi gerekir" ifadeleri yer aldı.

Tarla faresinin çok hızlı üreyen ve yer değiştiren bir zararlı olduğunu hatırlatan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tek bir üreticinin mücadelesinin kalıcı sonuç vermeyeceğini, komşu parsellerdeki tüm üreticilerin "toplu mücadele" bilinciyle eş zamanlı olarak harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Ekonomi, Aydın, Yaşam, Çevre, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Silivri operasyonunda çarpıcı detay Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı Silivri operasyonunda çarpıcı detay! Kamu zararı 21,5 milyon lirayı aştı
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 10:02:19. #7.12#
SON DAKİKA: Tarla Faresi Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.