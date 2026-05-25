Tarsus\'ta bayram öncesi mahallelerde yoğun temizlik mesaisi

25.05.2026 22:38  Güncelleme: 22:40
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri, bayram öncesi mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürüterek vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesini hedefliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bayram öncesi mahallelerde temizlik seferberliği hız kazandı. Belediye ekipleri vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi, bayram öncesinde kent genelinde hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerde planlı temizlik uygulamaları hayata geçirilirken, vatandaşların daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi hedefleniyor.

Sahada sürdürülen program kapsamında Yeni Mahalle ve Akşemsettin Mahallesi'nde kapsamlı genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Sokaklarda ve ortak kullanım alanlarında yürütülen çalışmalarla çevre düzeni sağlanırken mahallelerin daha bakımlı ve düzenli bir görünüme kavuşması için detaylı uygulamalar gerçekleştirildi.

Güçlendirilen araç filosu ve planlı çalışma programıyla hizmet kapasitesini artıran Tarsus Belediyesi ekipleri, bayram öncesinde kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde yürütülen hazırlıklarla hem yaşam alanlarının temizliği korunuyor hem de vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Tarsus, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

