Başkan Boltaç: "Çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Boltaç: "Çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz"

Başkan Boltaç: "Çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz"
10.07.2026 11:29  Güncelleme: 11:30
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Mersin Tarsus Belediyesi, evlerde biriken bitkisel atık yağların geri dönüşümü için yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşlar, atık yağları teslim ederek çevreyi korurken sıvı sabun, deterjan, bilgisayar gibi hediyeler kazanabilecek.

Mersin'in Tarsus Belediyesi, evlerde biriken bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşların, biriktirdikleri atık yağları belediyeye teslim ederek hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacağı hem de çeşitli hediyeler kazanabileceği bildirildi.

Tarsus Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen protokol kapsamında bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik çalışmayı başlattı. Vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları Tarsus Belediyesi aracılığıyla geri dönüşüme kazandırabilecek. Teslim edilen miktara göre vatandaşlara fiş ya da etiket verilecek. Biriken fişler, sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve ayçiçek yağı gibi hane ürünlerinin yanı sıra futbol topu, badminton seti, projeksiyon cihazı, bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcı gibi çeşitli hediyelerle değerlendirilebilecek. Uzun vadeli olarak sürdürülmesi hedeflenen çalışma kapsamında, ilk etapta belirlenen hediye seçenekleri 31 Mayıs 2027'ye kadar geçerli olacak şekilde vatandaşlara sunulacak. Çalışma kapsamında okullarda öğrencilere atık yağların çevreye verdiği zarar anlatılacak.

"Çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Evlerimizde ortaya çıkan bitkisel atık yağların doğaya vereceği zararı azaltmak, bu atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz bizimle iletişime geçtiğinde ekiplerimiz atık yağları alacak, teslim edilen miktar karşılığında fiş ya da etiket verecek. Bu çalışma bir ödülden çok, çevre bilincini güçlendiren bir motivasyon olacak" dedi.

Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 'Alo TİM 153' üzerinden başvuru oluşturabilecek. Başvuruların ardından ilgili ekipler vatandaşlarla iletişime geçerek bitkisel atık yağları adreslerinden teslim alacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Boltaç: 'Çocuklarımıza daha temiz bir Tarsus bırakmak için çalışıyoruz' - Son Dakika

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