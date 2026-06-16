Tarsus'ta zabıtadan esnafa ortak kullanım alanı bilgilendirmesi - Son Dakika
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Tarsus'ta zabıtadan esnafa ortak kullanım alanı bilgilendirmesi

Tarsus\'ta zabıtadan esnafa ortak kullanım alanı bilgilendirmesi
16.06.2026 09:53  Güncelleme: 09:54
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Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek kaldırım işgalleri, masa-sandalye ve gölgelik kullanımına ilişkin meclis kararlarını aktardı.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki esnafa ortak kullanım alanlarına ilişkin meclis kararlarını anlattı. Bilgilendirmede kaldırım işgalleri ile masa, sandalye ve gölgelik kullanımlarına yönelik düzenlemeler ele alındı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek belediye meclisince alınan ortak kullanım alanlarına ilişkin kararlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kaldırım işgalleri, usulsüz şekilde oluşturulan gölgelikler ile masa ve sandalye kullanımına ilişkin mevcut durum değerlendirilirken, ortak kullanım alanlarının belirli kurallar çerçevesinde daha düzenli hale getirilmesine yönelik süreç hakkında bilgi verildi.

Meclis kararı doğrultusunda, işletmelerin kullanmayı planladıkları alanlara ilişkin hazırlayacakları projeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sunabilecekleri belirtildi. İlgili izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ortak kullanım alanlarının ölçüleri ve kullanım şekli netleştirilerek işletmeler tarafından kullanılabileceği aktarıldı. İhtiyaç halinde aynı bölgede bulunan işletmelerin ortak proje hazırlayabileceği de ifade edildi.

Yapılacak düzenlemelerin yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde planlanacağı vurgulanırken, kaldırımların asli kullanım amacının korunması, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması ve kamusal alanların herkes tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tarsus'ta zabıtadan esnafa ortak kullanım alanı bilgilendirmesi - Son Dakika

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