Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, parkomata 2027 Nisan\'a kadar ara verildiğini söyledi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki "parkomat" uygulamasına ara verilmesinin ardından yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kalıcı iptal değil, Nisan 2027'ye kadar geçici ara söz konusudur. Kış aylarında yaşanan trafik yoğunluğunun azalmasını da dikkate alarak parkomat uygulamasına Nisan 2027'ye kadar ara verdik" dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ilçedeki "parkomat" uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Parkomat uygulamasına 2027 yılının Nisan ayına kadar ara verildiğini belirten Başkan Arslan, uygulamanın iptalinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Ara verilmesi kararının uygulamanın hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesiyle aynı şey olmadığını belirten Başkan Arslan, "Bu iki durumun birbirine karıştırılması, tartışmanın gerçeklerden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Parkomat uygulaması, vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan gelen talepler dikkate alınarak, ilçe merkezindeki park kullanımını düzenlemek amacıyla hayata geçirilmiştir. İlçe Trafik Komisyonu kararı, İl Trafik Komisyonunca uygun bulunarak uygulamaya konulmuştur. Belediyemiz sadece kafasına göre bir uygulamayı hayata geçirmemiştir. Daha önceki dönemimizde de devam eden parkomat uygulaması, halkımızdan ve esnaf vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda dikkate alınıp, İlçe Trafik Komisyonu'na sunulmuş ve İl Trafik Komisyonu kararıyla da uygulama tekrar hayata geçmiştir. Dolayısıyla ortada hiçbir karar alınmadan, hiçbir kurumsal süreç işletilmeden başlatılmış bir uygulama varmış gibi değerlendirme yapılması siyasete yeni giren bazı arkadaşlarımızın bilgi ve donanım eksikliğinin yanı sıra heyecanından da ibarettir" dedi.

"Kalıcı iptal değil, Nisan 2027'ye kadar geçici ara söz konusudur" ifadelerine yer veren Başkan Arslan, "Kış aylarında yaşanan trafik yoğunluğunun azalmasını da dikkate alarak parkomat uygulamasına Nisan 2027'ye kadar ara verdik. Halkın talebini dinlemek, uygulamaları yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde kararları gözden geçirmek yönetimin sorumluluğudur. Bazı zihniyetteki vatandaşlarımızın parkomat uygulamasına en baştan sadece siyasi çıkar gözeterek karşı olması, vatandaşlara uygulamanın hukuksuz olduğu ve ücret ödeme zorunluluğu bulunmadığı yönündeki algı oluşturması sonucu bazı vatandaşlarımızın da bu söylemlere itibar etmesi, yaklaşık 2.5 yıldır devam eden parkomat uygulamasının, kış mevsimine yaklaşmamız nedeniyle de ara verilmesine yol açmıştır" diye konuştu.

Uygulamada görevli 6 personelin işsiz veya görevsiz kalmadığını belirten Arslan, "Açıklamalarda 'boşa çıkan personel' olarak ifade edilen altı çalışanımız, belediyemizin personel şirketinin çalışanlarıdır. Parkomat uygulamasına ara verilmesinin ardından belediyemizin ihtiyaç duyulan diğer birimlerinde bu personellerimiz görevlendirilmektedirler. Elbette her personel gideri denetlenebilir, çalışanların hangi görevlerde, ne kadar süreyle ve nasıl istihdam edildiği sorulabilir. Ancak çalışma karşılığında ödenen ücretlerin tamamını, yalnızca bir toplam rakam üzerinden 'zarar' ilan etmek oldukça basiretsiz bir söylemdir. 3 milyon 600 bin lira iddiası somut hesapla açıklanmalıdır. Personel maliyeti ile kamu zararı aynı kavram değildir. Bir zarar iddiası ortaya konuluyorsa bunun gerekçesi ve dayanakları da açıkça gösterilmelidir. Belediyemizin sorumluluğu ise personelini hizmet ihtiyacına göre görevlendirmek ve kamu kaynaklarını verimli kullanmaktır" şeklinde konuştu.

Parkomat ödemelerine de değinen Başkan Arslan, "Borcunu ödemeyen vatandaşlarımızla ilgili belediyemizin yaklaşımı ise tahsil edilmemiş alacaklar için hukuki süreçler başlatılacaktır. Hiçbir işlem, 'ödeyen ödedi, ödemeyen ödemedi' anlayışına bırakılamaz. Aynı durumdaki vatandaşlar bakımından eşitlik gözetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyemize yönelik eleştirilerin muhatabıyız. Ancak eleştirilerin de alınan kararları, yürütülen işlemleri ve somut kayıtları esas alması gerekir. Kulaktan duyma söylem ve ithamlarla siyaset yapılamaz. Parkomat uygulamasının geleceğini değerlendirirken esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate almaya devam edeceğiz. Görevimiz mantık çerçevesindeki tüm sorulara cevap vermek, kararlarımızın gerekçelerini açıklamak ve Taşköprü'nün ihtiyaçlarına uygun hizmet üretmektir. Amacımız, 13 yıldır halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda daha önce olduğu gibi bundan sonrada ilçemize ve halkımıza yakışan en iyi hizmeti yapmaktır" ifadelerini kullandı.