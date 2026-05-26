Tavşanlı\'da Kurban Pazarı Yoğunluğu

26.05.2026 12:20
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurban pazarında alıcılar ve üreticiler arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurban pazarında bayram arefesi yoğunluğu yaşanıyor. Çevre köy ve bölgelerden getirilen kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken, pazarda bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşlar ile üreticiler arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.

Pazara getirdiği kurbanlıkların büyük kısmını satan Aziz Esen isimli besici satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Köyümüzden yaklaşık 50 tane büyükbaş hayvan getirmiştik. Kesimi ve nakliyesi de dahil olacak şekilde teslim ederek dağıttık. Allah nasip ederse elimizde sadece 3 tane kurbanlığımız kaldı. Hayvanlarımız ikişer yaşlarında. Fiyatlar zaten genelde 100-130 bin lira bandında oluyor. Hayvanlarımız ortalama 450 kilo canlı ağırlıkta, karkas (et) olarak da 195 ila 420 kilo arasında geliyor. Ağzını açtığında kurban vasfı taşıdığını gösteren kapakları da yerinde. Kantarda tarttığımız burada bir arkadaşımızın hayvanı maşallah 660 kilogram canlı ağırlık geldi. Tam bir kalite; bu hayvandan rahatlıkla 6 veya 7 hisse çıkıp kesilir. Fiyatlar kilosuna göre, bıçak altına gidişine göre 180 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Pazardaki genel durumu değerlendiren üreticilerden Mustafa Coşar ise Tavşanlı'da geleneksel olarak alıcıların son ana kadar beklediğini ifade etti. Arefe gününün ilk saatlerinde pazarın biraz durgun olduğunu ancak umutlu olduklarını dile getiren Coşar, "Bugün biraz durgun başladı ama ilerleyen saatlerde hareket bekliyoruz. Zaten Tavşanlı'da yaklaşık 3-4 seneden beri olağan bir durum bu; millet hep son günü bekliyor. Biz de son gün ciddi bir hareketlilik öngörüyoruz. Küçükbaş fiyatlarından bahsetmek gerekirse, 20 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar gidiyor. Tabii hayvanın boyutuna, kilosuna göre bu fiyatlar değişiyor; 30 bin, 35 bin liraya kadar çıkan küçükbaşlar da var" diye konuştu.

Bayram namazı öncesinde ellerindeki kurbanlıkları bitirmek isteyen üreticiler ile son gün indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşların pazardaki yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
