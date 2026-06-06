Tavşanlı\'da Yoğun Sis Görsel Şölen Oluşturdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, doğa tutkunları ve vatandaşlar için görsel bir şölene dönüştü. Sis bulutunun kapladığı Tepecik beldesi ve Çardaklı Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı genelinde sabahın erken saatlerinde aniden bastıran sis, özellikle yüksek kesimlerde ve tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgelerde eşsiz manzaralar oluşturdu. Tepecik beldesi ile Çardaklı Mahallesi, adeta beyaz bir örtüyle kaplanarak sis denizinin ortasında kaldı.

Güne sisli bir manzara ile uyanan vatandaşlar, doyumsuz manzaranın tadını çıkarırken, doğa fotoğrafçıları da bu anları ölümsüzleştirmek için yüksek noktalara akın etti. Ağaçların ve evlerin sis bulutları arasında kaybolduğu o anlar, ilçenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA