Taze İncir Denetimleri Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde taze incir sezonunun başlamasıyla birlikte ürün güvenliğine yönelik denetimler sıklaştırılırken, taze incirde ethephon kullanımını önlemek amacıyla çeşitli noktalardan numune aldı.

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan taze incirde hasat sezonu başladı. Üreticilerin bahçelerde hasat çalışmalarını sürdürdüğü dönemde, ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla resmi kontroller de devam ediyor. Bu kapsamda Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından taze incirlerden numuneler alındı. Gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu incelenirken, taze incirde erkencilik amacıyla kullanımı gündeme gelen ethephon maddesinin kullanımının önlenmesi hedefleniyor. Alınan numunelerin gerekli analiz ve kontrollerden geçirileceği öğrenilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da 2026 yılı içerisinde incirde ethephon kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin artırılacağı, hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numuneler alınacağı bildirildi.