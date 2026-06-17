TCDD'den İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
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TCDD'den İlaçlama Uyarısı

TCDD\'den İlaçlama Uyarısı
17.06.2026 11:18
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TCDD, Erzincan'da otla mücadele için ilaçlama yapılacağını ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Erzincan'da Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 18-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı arasındaki demiryolu hattında otla mücadele amacıyla ilaçlama gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu belirtilerek, vatandaşların demiryolu hattı ve istasyon çevrelerinde dikkatli olmaları istendi.

Demiryolu güzergahı ile yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahalara yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

TCDD yetkilileri, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların belirtilen uyarılara riayet etmelerinin önem taşıdığını bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Çevre, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Çevre TCDD'den İlaçlama Uyarısı - Son Dakika

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