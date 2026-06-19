Hayrabolu\'da bakımsız hastane yolu vatandaşları mağdur ediyor

Tekirdağ'da Hayrabolu Devlet Hastanesi'nin bakımsız yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Hastaneye ulaşım sağlayan yolda oluşan çukurlar ve bozulmalar, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşatıyor. Özellikle hasta taşıyan araçlar ve ambulansların kullandığı yol, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, ilçe için büyük önem taşıyan hastane yolunun bakım ve onarımının bir an önce yapılmasını isterken, yetkililerin soruna kalıcı çözüm üretmesini beklediklerini ifade ettiler. Hastaneye giden yolun modern ve güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, Hayrabolu Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, gerekli çalışmaların gecikmeden başlatılmasını istediler. - TEKİRDAĞ