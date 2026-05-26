Tekirdağ'da Yunus Görüntüleri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Alkaya Sahili açıklarında ortaya çıkan yunuslar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Alkaya Sahili'nde vakit geçiren vatandaşlar deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan birkaç yunusun kıyıya yakın bölgede yüzdüğü görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda alırken, yunusların zaman zaman su yüzeyine çıkarak birlikte hareket ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi'nde belirli dönemlerde görülen yunuslar, Alkaya Sahili'nde bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle çocuklar ve aileler yunusları ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere kayıt altına aldı.

Kıyıya yakın bölgede bir süre yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri olarak değerlendirilen görüntüler, sahilde bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. - TEKİRDAĞ